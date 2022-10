I fatti del giorno - America Latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colombia: commissioni approvano disegno di legge sulla pace totale - Le commissioni di Camera e Senato della Colombia hanno approvato il disegno di legge che stabilisce la pace come politica dello Stato. L’obiettivo del governo, scrive l’emittente “Caracol”, è fare approvare la legge al Congresso prima del mese di novembre, quando riprenderanno i colloqui di pace tra governo ed Esercito di liberazione nazionale (Eln). La legge, tra le lare cose, prevede la creazione del gabinetto per la pace, che consentirebbe al presidente Petro di incontrare periodicamente i suoi ministri per occuparsi esclusivamente di questioni relative ai negoziati di pace. Approvati anche alcuni dei punti più controversi, come la sospensione degli ordini di cattura o estradizione durante i negoziati, la possibilità per le Ong di avere contatti diretti con i gruppi armati, e la non estradizione per i firmatari degli accordi di pace de L’Avana, siglati nel 2016 con le Forze armate rivoluzionarie della Colombia (2016). (Res)