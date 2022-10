I fatti del giorno - Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Energia: Cingolani, inverno tranquillo grazie a stoccaggi, problema sono i prezzi - La stagione invernale "credo sarà tranquilla" con gli stoccaggi che "hanno superato il 90 per cento". Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, intervenuto al Green talk organizzato dal “Corriere della Sera”. Il ministro ha quindi rassicurato sulla quantità di gas - su cui siamo "in sicurezza" evidenziando però un problema dei prezzi: "Ma se il 20 si conclude bene sul price cap, avremo risolto la situazione. Purtroppo non toglieremo la sofferenza a famiglie e imprese", ha aggiunto. (segue) (Rin)