I fatti del giorno - Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- Senato: Calenda, Letta vuole fare opposizione insieme ma non risponde su Piano energia -"Abbiamo mandato a Letta una bozza di un Piano per abbassare le bollette di luce e gas e lui non ha mai risposto, non so quindi come la vuole fare questa opposizione insieme. Come vuole farla, metafisica?". Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, entrando al Senato per le procedure di accreditamento. (segue) (Rin)