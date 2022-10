© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Corea del Sud: opposizione polemizza per le esercitazioni congiunte col Giappone - L'opposizione progressista della Corea del Sud ha polemizzato con il presidente Yoon Suk-yeol e con il governo conservatore del Paese, accusandoli di aver adottato una politica "pro-giapponese" col pretesto delle tensioni in atto nella penisola coreana. Lee Jae-myung, presidente del Partito democratico sudcoreano - la principale forza del governo del Paese - ha contestato in particolare le recenti esercitazioni militari congiunte col Giappone, che si sono svolte nell'ambito di un formato trilaterale con gli Stati Uniti. "Sembra si stiano gettando una dopo l'altra le pietre miliardi per la formazione di una alleanza militare tra Corea del Sud, Usa e Giappone", ha affermato Lee in un messaggio trasmesso in diretta ieri tramite YouTube. Il leader progressista ha paventato un futuro nel quale le Forze di autodifesa giapponesi potrebbero tornare a calcare il suolo della Penisola coreana e farvi sventolare "il vessillo del sole rosso". L'ufficio di presidenza sudcoreano ha replicato tramite una nota, sollecitando a "comprendere la gravità della situazione di sicurezza nella penisola coreana e nell'Asia Orientale". "L'imperativo di proteggere le vite e la sicurezza dei cittadini non è una questione di parole, ma di fatti", afferma la nota. (segue) (Res)