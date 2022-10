© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India: ministro Esteri Jaishankar difende relazioni con la Russia - Il ministro degli Esteri dell’India, Subrahmanyam Jaishankar, ha respinto le critiche rivolte a Nuova Delhi per le relazioni "di lungo corso" con la Russia, difendendo in particolare la acquisizioni di sistemi d'arma da quel Paese. Le relazioni con la Russia "hanno senza dubbio servito adeguatamente i nostri interessi", ha dichiarato il ministro nel corso di una conferenza stampa con la controparte australiana, Penny Wong, nel corso della sua visita ufficiale a Canberra. "Abbiamo un consistente inventario di armamenti di origine sovietica e russa, e si tratta di un inventario che è peraltro cresciuto, per differenti ragioni: sia per i meriti dei sistemi d'arma in sé, sia perché per diversi decenni i Paesi occidentali non hanno fornito armi all'India", ha affermato Jaishankar. Il ministro ha poi menzionato indirettamente il Pakistan: "Pare anzi che l'Occidente preferisse come partner una dittatura militare a noi vicina". Il ministro ha evitato di fornire anticipazioni in merito alla posizione che Nuova Delhi potrebbe assumere in sede Onu riguardo i recenti referendum nelle regioni dell'Ucraina occupate dalla Russia: "Per ragioni prudenziali e politiche, non forniamo anticipazioni in merito ai nostri voti", ha detto il ministro indiano, aggiungendo che l'India "è chiaramente contraria al conflitto in Ucraina", che "Non serve gli interessi di nessuno, né dei partecipanti diretti, né della comunità internazionale". (segue) (Res)