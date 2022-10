© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sri Lanka: governo approva declassamento a "Paese a basso reddito" - Il governo dello Sri Lanka ha approvato una proposta che prevede il declassamento della nazione insulare allo status di "Paese a basso reddito", alla luce della gravissima crisi economica nazionale e per accedere a maggiori misure di sostegno finanziario da parte delle organizzazioni internazionali. Lo ha annunciato oggi il portavoce del governo singalese, Bandula Gunawardane. "Data la gravità della crisi finanziaria (...), rappresentanti delle organizzazioni internazionali ci hanno informati che se lo Sri Lanka verrà categorizzato come Paese a basso reddito, l'accesso ai finanziamenti sarà più agevole", ha detto il portavoce. L'economia dello Sri Lanka ha registrato una contrazione dell'8,4 per cento annuo nel secondo trimestre, e la banca centrale prevede per l'intero 2022 una decrescita dell'8,7 per cento. Lo scorso anno il Pil pro capite del Paese era di 3.815 dollari, un dato che sulla base dei criteri della Banca mondiale poneva lo Sri Lanka nella fascia inferiore delle economie a medio reddito. (segue) (Res)