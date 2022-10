© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kazakhstan: elezioni presidenziali, oggi il termine per la presentazione delle candidature - Scade oggi il termine per la presentazione delle candidature alle elezioni presidenziali del Kazakhstan, che si terranno il 20 novembre. Al momento sono cinque i candidati i cui requisiti di idoneità sono stati riconosciuti dalla Commissione elettorale, tra i quali il presidente della Repubblica in carica, Kassym-Jomart Tokayev. Gli altri sono Meiram Kazhyken, Zhiguli Dairabayev, Nurlan Auesbayev e Karakat Abden. Kazhyken, direttore dell’Astana School of Economics, è il candidato dell’unione sindacale Amanat. Dairabayev, candidato del partito Auyl, è il presidente dell’Associazione degli agricoltori. Auyesbayev è candidato del Partito nazionale socialdemocratico (Nsdp). Abden, l’unica donna, è membro della Commissione nazionale per le donne, la famiglia e le politiche demografiche, candidata dall’Alleanza nazionale dei lavoratori delle professioni sociali. La Commissione elettorale ha reso noto di aver ricevuto la documentazione anche di altri due aspiranti: Talgat Yergaliyev e Zhumatai Aliyev. La stampa, inoltre, riferisce della candidatura di un’altra donna, l’attivista Saltanat Tursynbekova, da parte dell’associazione Madri kazake - La via della tradizione. (Res)