Sardegna: nuove rotte e biglietti a 25 euro, Ryanair punta su Cagliari anche per l'inverno

- 23 rotte, incluso un nuovo collegamento con Genova, oltre il 10 per cento in più di posti in più rispetto all’inverno 2019, 180 voli a settimana e oltre 1.700 posti di lavoro in totale inclusi 60 diretti altamente retribuiti nel settore dell’aviazione presso l'aeroporto di Cagliari. La compagnia a basso costo Ryanair ha lanciato oggi il proprio operativo invernale. Ryanair opererà oltre 180 voli settimanali per l’inverno '22 (+14 per cento rispetto all'inverno 2019 pre-pandemia). (segue) (Rsc)