Sardegna: nuove rotte e biglietti a 25 euro, Ryanair punta su Cagliari anche per l'inverno (2)

- “In qualità di compagnia numero 1 in Italia, Ryanair è lieta di annunciare il proprio operativo per l’inverno ’22 su Cagliari con 23 rotte incluso un nuovo collegamento invernale con Genova, offrendo ai cittadini/visitatori di Cagliari una scelta ancora più ampia per fantastiche vacanze invernali alle tariffe aeree più basse d'Europa - ha spiegato Mauro Bolla, manager per l'Italia di Ryanair - Ryanair continua a offrire più traffico, più crescita e tariffe più basse rispetto a qualsiasi altra compagnia aerea in Italia. Operazioni efficienti e tariffe aeroportuali competitive rappresentano le basi da cui Ryanair può fornire una crescita del traffico a lungo termine e una maggiore connettività. Abbiamo lavorato a stretto contatto con i nostri partner nell'aeroporto di Cagliari per garantire questa crescita e migliorare i servizi per coloro che vivono, lavorano o desiderano visitare Cagliari e la Sardegna. I passeggeri in partenza o in arrivo a Cagliari possono ora prenotare la loro meritata vacanza invernale alle tariffe più basse su Ryanair.com a partire da soli 24,99 euro solo andata per il viaggio da ottobre ’22 a marzo ’23”. (segue) (Rsc)