Sardegna: nuove rotte e biglietti a 25 euro, Ryanair punta su Cagliari anche per l'inverno (3)

- Renato Branca, amministratore delegato di SOGAER, società di gestione dell’Aeroporto di Cagliari, ha dichiarato: “La solida partnership che abbiamo sviluppato con Ryanair negli ultimi 15 anni ci ha consentito di offrire la scelta di destinazioni estive più ampia di sempre e raggiungere livelli di traffico ampiamente superiori a quelli pre-pandemia registrati grazie all’ulteriore sviluppo della base di Cagliari. Anche la programmazione dei voli Ryanair per l’Inverno ’22-’23 nasce sotto il segno della crescita: le 23 rotte attive nazionali ed internazionali prevedono un’offerta, già in vendita nei sistemi, ben superiore a quella della Winter ’19, con 14 voli settimanali in più, a testimonianza della forte attrattività della città di Cagliari e di tutto il territorio del Sud Sardegna anche nei mesi autunnali e invernali”. (Rsc)