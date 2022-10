Libia: ministro Esteri turco, Ankara vanta dialogo con tutte le parti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia “parla a tutte le parti in Libia”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, in un’intervista rilasciata all’emittente “TvNet”. “Ankara vuole solo l'integrità territoriale e l'unità della Libia”, ha affermato il responsabile della diplomazia turca. Le dichiarazioni di Cavusoglu fanno riferimento al protocollo d’intesa per lo sfruttamento delle risorse di idrocarburi libiche offshore firmato lo scorso 3 ottobre a Tripoli con i rappresentanti del Governo di unità nazionale (Gun) guidato da Abdulhamid Dabaiba. L’accordo ha suscitato la forte opposizione della Grecia, dell’Egitto e critiche da parte dell’Unione europea. Il protocollo d’intesa è infatti basato sull’accordo per la demarcazione dei confini marittimi firmato nel novembre del 2019 a Istanbul dall’allora Governo di accordo nazionale (Gna) e dalla Turchia che viola i diritti marittimi di Paesi terzi come Grecia ed Egitto. Atene si è detta pronta a usare tutte le sue forze diplomatiche e militari per difendere la propria sovranità contro quelli che definisce piani ostili della Turchia dopo la firma del memorandum d’intesa con la Libia.(Res)