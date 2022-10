Roma: rapina, furto e ricettazione, 5 arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tre diversi interventi, i Carabinieri del comando provinciale di Roma, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato 5 persone gravemente indiziate a vario titolo dei reati di rapina aggravata, furto aggravato, ricettazione e furto con strappo. In particolare, in via Molfetta, i Carabinieri del nucleo radiomobile di Roma hanno arrestato un cittadino del Marocco di 52 anni, già con precedenti, gravemente indiziato dei reati di rapina aggravata e lesioni personali aggravate. L’uomo è stato bloccato dai militari, intervenuti a seguito di una segnalazione giunta al 112, subito dopo che un 40enne era stato colpito con un sasso per rapinargli il telefono cellulare di ultima generazione. La vittima, trasportata all’ospedale Sandro Pertini dal personale del 118, è stata trattenuta in osservazione, mentre i Carabinieri hanno recuperato la refurtiva che è stata restituita al legittimo proprietario. (segue) (Rer)