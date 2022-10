Olimpiadi 2026: Riva, Palasharp e PalaItalia non mi aspetto ulteriori complicazioni, no commissariamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavori al Palasharp "dovrebbero partire nel giro di qualche mese. C'è stata un'udienza settimana scorsa per uno dei due ricorsi, per l'ammissibilità delle prove c'è stato un rinvio a febbraio quindi tutto procede come da programma. Sul Palasharp come sul PalaItalia ci sono stati problemi ma non mi aspetto ulteriori complicazioni perché stiamo procedendo come da piano". Lo ha detto l'assessore allo sport, turismo e politiche giovanili del Comune di Milano Martina Riva a margine della presentazione del Festival della cultura paralimpica, in merito al punto sui lavori delle strutture sportive in vista dei Giochi Olimpici 2026. L'ipotesi di commissariamento per le opere pubbliche "non è più da prendere in considerazione come non lo era prima. Semplicemente il discorso era distinguere il Palasharp, che è un'opera pubblico privata con il PalaItalia. Per quest'ultima opera buone notizie - ha concluso - fine bonifica e inizio dei lavori previsti tra fine anno e inizio 2023". (Rem)