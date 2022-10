Francia-Italia: estradizione Vecchi, Corte di Cassazione rinvia tutto al 29 novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte di Cassazione di Parigi ha rinviato al 29 novembre la sua decisione sul dossier riguardante l'estradizione di Vincenzo Vecchi, ex attivista condannato in Italia per i disordini al G8 di Genova del 2001, rifugiatosi in Bretagna. La Cassazione dovrà esprimersi sulla costituzionalità del caso, decidendo se rinviare il dossier al Consiglio costituzionale o se sarà necessario rivolgersi ancora alla Corte d'Appello. (Frp)