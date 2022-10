Australia: Cimic (Acs) fornirà energia a Stato di Victoria per i prossimi 10 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cimic, filiale dell'azienda di costruzioni spagnola Acs, ha firmato un contratto con lo Stato di Victoria, in Australia, per fornire energia da uno dei suoi parchi fotovoltaici a diversi edifici e infrastrutture pubbliche per un periodo di dieci anni. Cimic si è aggiudicata questo contratto attraverso la sua società Pacific Partnerships, che ha acquisito i diritti per lo sviluppo dell'impianto solare di Glenrowan da 125 megawatt, situato nel nord di Victoria, che si prevede che genererà elettricità equivalente al fabbisogno di circa 45 mila abitazioni. Un'altra filiale di Cimic, Ugl, sarà responsabile della costruzione, della gestione e della manutenzione di questo parco solare. Lo Stato di Victoria, che mira a che il 50 per cento dell'energia provenga da fonti rinnovabili entro il 2030, utilizzerà l'elettricità generata da Cimic per gli ospedali, le scuole e la rete di trasporto ferroviario, oltre che per altri servizi pubblici e infrastrutture della regione. (Spm)