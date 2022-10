Hong Kong: Lee, "nessuna base legale" per agire contro ormeggio superyacht Mordashov

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione di Hong Kong "non può e non vuole intraprendere azioni prive di basi legali" contro l'ormeggio del superyacht russo dell'oligarca Alexey Mordashov, sanzionato dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Lo ha dichiarato oggi il capo dell'esecutivo, John Lee, in un punto stampa prima della riunione settimanale del Consiglio esecutivo. Hong Kong "rispetterà qualsiasi risoluzione delle Nazioni Unite", ma non agirà sulla base delle sanzioni unilaterali imposte a Mordashov dalle singole giurisdizioni, ha aggiunto. Lee si è espresso dopo le critiche rivolte alla sua amministrazione dal dipartimento di Stato Usa, secondo cui la tacita approvazione dell'attracco del superyacht - arrivato a Hong Kong il 5 ottobre - potrebbe comportare rischi reputazionali e mettere in discussione la "trasparenza" dell'ambiente imprenditoriale regionale. Il leader di Hong Kong, sanzionato a sua volta dagli Stati Uniti nel 2020 per il ruolo ricoperto nella repressione dei diritti democratici a Hong Kong, ha definito le misure statunitensi "atti barbarici", cui la regione risponderà con una "risata". (Cip)