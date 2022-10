Imprese: Cy4gate si aggiudica nuovi contratti con primari clienti corporate nel segmento della cybersecurity

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cy4gate group comunica di essersi aggiudicata dei contratti per la fornitura del proprio modern Siem Rta e per la sua verticalizzazione e interfaccia con sistemi Ot/Scada a protezione di impianti critici e particolarmente vulnerabili in caso di attacco cibernetico. Il valore complessivo dei contratti acquisiti ammonta a circa 500.000 di euro per la durata di 1 anno. L’oggetto contrattuale prevede la fornitura di licenze relative modern siem Rta di Cy4gate da integrare su Soc cliente nonché per essere customizzato in contesto industriale in cui le Operations Technologies (Ot) necessitano di una protezione dedicata da attacchi cyber per assicurare la business continuity dei sistemi stessi. Si tratta di impianti che non nascevano “secured by design” né si prevedeva l’interconnessione con altri sistemi per lo scambio dati. Le avanzate tecnologie di cui dispone l’Rta permetteranno di individuare in tempo reale, anche a livello Ot, i comportamenti definibili come “anomali” e visualizzabili su una dedicata dashboard a beneficio del personale specializzato, al fine di prevenire e/o reprimere un potenziale attacco. (segue) (Com)