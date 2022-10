Imprese: Cy4gate si aggiudica nuovi contratti con primari clienti corporate nel segmento della cybersecurity (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I contratti acquisiti, con particolare riferimento al progetto di protezione delle Ot, daranno al team del reparto Engineering dell’azienda l’opportunità di cimentarsi su tematiche di frontiera tecnologica nell’ambito della cyber security e vedranno coinvolto anche il Centro di Competenza per l’Artificial Intelligence di Cy4Gate per affinare l’impiego degli algoritmi di intelligenza artificiale su nuovi e complessi contesti, facendo crescere ulteriormente il prodotto in termini di versatilità nell’impiego su scenari che spaziano dall’Information all’Operations Technology ed irrobustendo così le competenze cyber a livello nazionale ed europeo. Emanuele Galtieri, Ad e General Manager di Cy4gate Group, ha dichiarato: “Grazie a questi nuovi successi Cy4Gate prosegue nel suo percorso di crescita e consolidamento nella proposizione di prodotti e servizi a valore aggiunto destinati al complesso mercato della Cybersecurity. La protezione da sempre più imprevedibili (tanto nei tempi quanto nelle modalità) attacchi cibernetici è divenuto il fattore chiave per assicurare il regolare e ordinato svolgimento delle attività nella società civile: il livello di insicurezza reale e percepita su questo fronte è oggi più che mai elevata. E il trend potrà essere invertito esclusivamente con una adeguata diffusione di consapevolezza e formazione sulle sensibili tematiche cibernetiche nonchè dotandosi a livello sistema Paese e in ambito europeo di expertise e tecnologie d’avanguardia. Su entrambi i fronti l’azienda ritiene di poter e dover fare la sua parte a supporto di Istituzioni, aziende e comunità civile”. (Com)