Libano: presidente Aoun approva accordo marittimo con Israele (3)

- Negli ultimi giorni, la Francia ha svolto un'intesa azione diplomatica dopo che Israele aveva rifiutato le ultime osservazioni formulate dal Libano, con l'obiettivo di ridurre le divergenze e aumentare le possibilità di accordo tra Israele e Libano, soprattutto per quanto riguarda la quota israeliana dal giacimento di Qana. La Francia, con garanzie statunitensi, ha ribadito che le attività di TotalEnergies verranno avviate non appena sarà firmato l'accordo e non sono collegate con all'intesa conclusa a latere tra la compagnia energetica francese e lo Stato di Israele. In vista della scadenze elettorali in entrambi i Paesi, l'accordo dovrebbe essere firmato entro il 30 ottobre. Il 31 ottobre, infatti, scade il mandato del presidente della Repubblica libanese, Michel Aoun, mentre il primo novembre si svolgeranno le elezioni parlamentari in Israele, dove non è scontata la riconferma dell'attuale esecutivo. In Libano, il segretario generale di Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha già fatto sapere che i poteri conferiti ad Aoun in merito al fascicolo per la delimitazione del confine non saranno mantenuti dopo la fine del mandato dell'attuale presidente. (Lib)