Farnesina: Pisano, Italia fiera di far parte di Open Government a sostegno democrazia e inclusività

- L’Italia è fiera di far parte dell’Open Government Partnership fin dalla costituzione, come governo nazionale e soprattutto con azioni a livello nazionale e regionale. Lo ha dichiarato Paola Pisano, consigliere per l’Economia digitale e l’innovazione tecnologica del governo italiano, intervenendo all’incontro europeo regionale (European Regional Meeting) dell’Open Government Partnership (Ogp), istituzione che riunisce 77 governi e migliaia di esponenti della società civile per promuovere i temi di governance democratica. L’incontro di due giorni si è aperto oggi a Roma ed è organizzato insieme ai governi di Italia ed Estonia. “Negli ultimi dieci anni l’Open Government ha fatto molta strada, con riforme del settore pubblico e della società civile in tutto il mondo, che hanno costituito un movimento globale, rappresentato dalla costituzione dell’Open Government Partnership nel 2011. L’Italia è molto fiera di far parte di questa partnership fin dalla costituzione, come governo nazionale e soprattutto con azioni a livello nazionale e regionale”, ha detto Pisano. (segue) (Res)