Farnesina: Pisano, Italia fiera di far parte di Open Government a sostegno democrazia e inclusività (2)

- “L’agenda dell’Open Government ha ampliato la sua portata negli ultimi anni, includendo una serie di obiettivi di direttiva politica, che si evolvono da un focus iniziale sulla crescente trasparenza verso obiettivi più ambiziosi, come la promozione della democrazia e la crescita inclusiva. Ora ci viene chiesto di dare uno sguardo ai primi dieci anni della partnership e guardare le prospettive future. Quindi parleremo dell’indirizzamento strategico 2023-2028, sulla base del master plan che si fonda sulle lezioni apprese da dieci anni di evidenze e soprattutto dalle consultazioni che sono state condotte da maggio ad agosto 2022. Questo processo strategico rappresenta l’aggiornamento più ampio dell’OGP sin dal 2014 e rappresenta un’esercitazione fortemente ambiziosa ma necessaria, perché abbiamo da affrontare delle sfide come nel passato”, ha proseguito Pisano. “L’Ogp è stata una partnership crescente in particolare in Europa. Abbiamo accolto molti membri e dobbiamo restare aperti per accogliere tutti i partner che desiderano unirsi a noi sperando di poter garantire i criteri, che sono trasparenza fiscale, accesso all’informazione, divulgazione dei public asset e coinvolgimento dei cittadini. L’Ogp avrà un futuro luminoso davanti a sé solo se resterà aperto”, ha concluso. (Res)