Tunisia-Italia: ambasciatore Saggio riceve membri missione archeologica italo-tunisina a Thignica

- Il nuovo ambasciatore d'Italia in Tunisia, Fabrizio Saggio, ha ricevuto ieri i membri della Missione archeologica italo-tunisina a Thignica, diretta dall'Università di Sassari. Lo riferisce l'ambasciata d'Italia in una nota pubblicata sulla sua pagina Facebook. “Da oltre trent'anni le eccellenze d'Italia in campo archeologico sono a fianco della Tunisia per portare alla luce le testimonianze degli antichi legami tra i nostri Popoli", si legge nella nota dell'ambasciata.(Tut)