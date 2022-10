Cina-Italia: ambasciatore Ferrari si congratula con presidente Camera commercio Bazzoni per nomina Assocamerestero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore d'Italia a Pechino, Luca Ferrari, si è congratulato con Paolo Bazzoni, presidente della Camera di commercio italiana in Cina, per l'ingresso nel Consiglio generale di Assocamerestero. Lo riferisce un comunicato dell'ambasciata. Lo scorso 8 ottobre, ricorda la nota, nell'ambito del 31mo Congresso mondiale delle Camere di commercio italiane all'estero a Perugia, sono stati rinnovati i vertici di Assocamerestero, l'associazione che riunisce le 84 Camere di commercio italiane all'estero operanti in 61 Paesi del mondo e Unioncamere. Tra i nuovi consiglieri nominati dal sistema camerale italiano all'estero entra l'attuale presidente della Camera di commercio italiana in Cina Bazzoni, il quale, per i prossimi tre anni, ricoprirà la carica di rappresentante area Asia, sud Africa e Oceania all'interno del nuovo Consiglio generale di Assocamerestero. "Mi congratulo sinceramente con il nuovo vertice di Assocamerestero e sono particolarmente compiaciuto per la nomina all'interno del nuovo Consiglio generale di Paolo Bazzoni. Si tratta di un riconoscimento per la sua professionalità e per il ruolo della Camera di commercio italiana in Cina, che conta ormai quasi mille associati e che opera in un contesto di primaria importanza per l'export italiano", ha affermato l'ambasciatore Ferrari.(Com)