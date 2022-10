Torino: sesso in cambio di crack, eseguite quattro ordinanze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della Tenenza di Settimo Torinese hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali (due in carcere, una agli arresti domiciliari e un divieto di dimora) emesse dal gip del Tribunale di Torino su richiesta della locale Procura della Repubblica - Gruppo di Criminalità Organizzata e Sicurezza Urbana - nei confronti di altrettante persone. Sono gravemente indiziate, a vario titolo, di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività d’indagine ha avuto inizio nell’aprile 2021, quando una donna ha formalizzato ai carabinieri una denuncia nella quale ha dichiarato di essersi prostituita in molteplici occasioni a casa di un suo amico (gestore della casa d’appuntamento) in cambio di crack quale controvalore per le prestazioni sessuali. Sostanza stupefacente che l’uomo si sarebbe procurata tramite diversi spacciatori, utilizzando le somme versate dai clienti e che poi consumava insieme alle ragazze (almeno dieci, ndr). Le indagini hanno svelato un via vai di persona dall’appartamento oggetto dell’indagine. L’attività non si mai fermata neanche durante l’emergenza Covid.(Rin)