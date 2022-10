Lazio 2023: Calenda, complicato interloquire con Pd, forse andrà a regionali con Fratoianni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Azione, Carlo Calenda, in una intervista al quotidiano "Il Corriere della Sera" rispetto a un dialogo del Terzo polo con il Partito democratico, in vista delle elezioni regionali - che interesseranno anche il Lazio - ha chiarito: "Mi sembra che il Pd sia un partito con cui interloquire è molto complicato. Primo perché Letta non interloquisce. Non so con chi voglia farlo, anche perché Conte non vuole parlare con lui. Di questo passo andranno alle regionali con Fratoianni... mi pare proprio che stiano ripetendo l'errore delle politiche". (Rer)