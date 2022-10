Germania: Scholz, supereremo inverno se ci adatteremo a nuovo contesto energetico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania supererà la stagione invernale se cittadini, aziende e responsabili politici continueranno ad adattarsi al mutata contesto energetico in atto nel Paese. Lo ha affermato il cancelliere Olaf Scholz intervenendo ai lavori di una conferenza sul settore ingegneristico. "Sono felice di dirvi oggi che, se tutti continuiamo ad adattarci alla situazione mutata - cittadini, aziende e politici - allora supereremo in sicurezza questo inverno", ha detto il cancelliere. Scholz ha aggiunto che la Germania è quasi prossima all'obiettivo di riempire gli impianti di stoccaggio del gas al 95 per cento. (Geb)