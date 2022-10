Veneto: Aeroporto di Venezia, dal 3 al 9 ottobre gestiti 224.674 passeggeri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua la buona stagione dell'aeroporto Marco Polo di Venezia che nell'ultimo periodo ha registrato dati più contenuti rispetto al proprio traffico in vista del volgere della stagione estiva fissato per il 29 ottobre. Nella settimana dal 3 al 9 ottobre, lo scalo ha gestito 224.674 passeggeri, che corrispondono all'85,4 per cento del traffico registrato nello stesso periodo del 2019. I voli complessivi tra arrivi e partenze sono stati 1.613, di cui l'1 per cento è stato cancellato. Il tempo di attesa ai varchi di sicurezza è stato di 7 minuti e 3 secondi, numero che ha subito un netto miglioramento rispetto a quanto registrato nelle settimane precedenti dove l'attesa era superiore ai 10 minuti. È migliora in modo più contenuto invece il dato relativo ai bagagli spediti in ritardo da altri scali o erroneamente inviati a Venezia che si è attestato attorno a 654 valigie, rispetto ai 689 della settimana precedente. (Rev)