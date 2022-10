Somalia: ministro delle Finanze a Washington per incontri con funzionari Fmi e Banca mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze somalo Elmi Mohamud Nor ha tenuto un incontro preliminare con i funzionari del Fondo monetario internazionale (Fmi) e della Banca mondiale a Washington. Durante i colloqui, si legge in una nota diffusa dall'agenzia di stampa "Sonn", entrambe le parti hanno esaminato gli ultimi sviluppi nei progressi finora conseguiti nelle riforme economiche e nel programma di moratoria del debito. Nel corso del suo soggiorno a Washington, Elmi parteciperà anche a una grande riunione sull'economia della Somalia, sulla riduzione del debito e sui risultati complessivi conseguiti dal Paese nelle riforme economiche, oltre ad avere colloqui con funzionari del dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, le istituzioni finanziarie globali e i donatori per il raddoppio del sostegno del sussidio al bilancio nazionale. (Res)