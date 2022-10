Piemonte: patto tra Regione e Tavola Valdese per recuperare patrimonio religioso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Piemonte e la Tavola Valdese hanno raggiunto un accordo per recuperare e valorizzare il patrimonio religioso della comunità. Si tratta di edifici, documenti, stampe, libri, strumenti musicali e fotografie che saranno resi disponibili per il pubblico. Il piano prevede anche la schedatura, il restauro dei beni e la digitalizzazione e organizzazione dei libri e dei documenti. Il fondo regionale sarà di 300 mila euro. "Nel corso della loro storia - hanno affermato il presidente Alberto Cirio e l'assessore alla Cultura turismo e commercio Vittoria Poggio - le chiese metodiste e valdesi hanno dato vita a un patrimonio culturale costituito da una pluralità di elementi che si configura come patrimonio 'vivente', radicato nella storia ma attivo nel presente. (segue) (Rpi)