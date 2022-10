Farnesina: Caporossi (Fondazione Etica), diffondere la cultura della trasparenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi più che mai è importante per la società civile “concentrarsi” su una maggiore popolarità per garantire la diffusione della cultura della trasparenza. Lo ha dichiarato Paola Caporossi, cofondatrice e presidente ad honorem della Fondazione Etica, intervenendo all’incontro europeo regionale (European Regional Meeting) dell’Open Government Partnership (Ogp), istituzione che riunisce 77 governi e migliaia di esponenti della società civile per promuovere i temi di governance democratica. L’incontro di due giorni si è aperto oggi a Roma ed è organizzato insieme ai governi di Italia ed Estonia. “È un onore per me rappresentare la società civile come membro di Ogp Italia, oggi parleremo di cose molto importanti. Ma siamo certi che questi argomenti siano veramente quello che importa alla gente comune? Perché la maggior parte dei miei amici si preoccupano di problemi come i prezzi dell’elettricità”, ha detto Caporossi aggiungendo che “probabilmente da oggi in poi gli sforzi dovranno concentrarsi su una maggiore popolarità, per diffondere la nostra cultura della trasparenza” che deve diventare una priorità per tutti. “Dobbiamo dimostrare che è di utilità per tutti, che non è solo un ideale ma la premessa per garantire ai cittadini la cosa più importante, ovvero un servizi pubblico migliore”, ha osservato Caporossi. “Il secondo punto è che la sfida per noi oggi è restituire il valore a parole come responsabilità sociale e senso civico. Dobbiamo rendere la partecipazione efficace, fornendo informazioni, perché solo la partecipazione consapevole può portare interesse”, ha concluso Caporossi. (Res)