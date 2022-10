Mobilità: Corbucci (Pd), Roma città simbolo per servizi sharing

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapporto sulla sharing mobility, presentato ieri in occasione della sesta conferenza nazionale della sharing mobility, "Lesscars: drive the revolution", organizzata dall'Osservatorio nazionale sulla sharing mobility "nella classifica delle prime migliori 10 città" per questi servizi conferma "Milano e Roma ai vertici per flotte disponibili, noleggi e chilometri percorsi". Lo afferma in una nota il consigliere capitolino del Partito democratico, Riccardo Corbucci. "In termini di numero assoluto di veicoli presenti su strada Roma è al quarto posto in Europa e Milano la segue al quinto, precedute da Parigi, Berlino e Amburgo, mentre è prima per la crescita dei noleggi in scooter sharing del 2022 rispetto a quelli del 2021 - aggiunge Corbucci -. Inoltre il 2022 si prepara ad essere un anno ancora migliore. Il rapporto infatti anticipa le tendenze positive di quest'anno visto che l'insieme dei noleggi registrati a Roma dai servizi di sharing mobility cresce tra gennaio e giugno dell'83 per cento. Abbiamo puntato da subito sulla mobilità condivisa - sottolinea il consigliere - per ridurre il numero di auto in città, lavorando attraverso il confronto con gli operatori ad una vera regolamentazione, prima assente, con l'obiettivo di razionalizzare la presenza dei monopattini e delle bike in città, garantendo regole chiare che favoriscano il servizio su tutto il territorio cittadino e limitino gli abusi nell'utilizzo, nella velocità e nelle possibilità di parcheggio". (Com)