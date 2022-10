Turismo: a Rimini la presentazione della rete di imprese alberghiere Growinn

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovedì 13 ottobre nella cornice del TTG Travel Experience a Rimini, la principale manifestazione per il settore turistico e alberghiero, si svolgerà a partire dalle ore 15:30 la tavola rotonda “Growinn per il restart alberghiero. Riqualificazione, Finanza, Management e Innovazione per l’hospitality italiana”. L’incontro illustrerà come sfruttare le opportunità offerte oggi dagli strumenti di sostegno al comparto hospitality per trasformare la propria struttura in un modello di sostenibilità e tecnologia. A questo scopo sarà presentata Growinn, la prima Rete di imprese focalizzata sul settore alberghiero, nata dalla collaborazione tra le aziende Playhotel Next, Kerr, Reevive, Next Advisory e Place&People Hub, ciascuna punto di riferimento per il proprio ambito di mercato. Growinn accompagna l’albergatore in un percorso di crescita globale, di cui cura gli aspetti finanziari, manageriali ed edilizi, portando le strutture sue clienti ad essere nuovamente competitive in un mercato in costante mutamento. (segue) (Com)