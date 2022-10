Turismo: a Rimini la presentazione della rete di imprese alberghiere Growinn (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Moderati da Giancarlo Brancale, Responsabile Progetti ESG Kerr, parteciperanno alla tavola rotonda: Pier Paolo Italia, Ispettorato generale per la contabilità e la finanza pubblica della Ragioneria dello Stato e membro del cda di Cassa Depositi e Prestiti; Angelo Paletta, docente di management e amministratore del Gruppo Next4; Andrea Papa, ceo di Playhotel Next; Davide D’Arcangelo, vicepresidente del network di imprese Impatta e Responsabile Sviluppo della Fondazione Italia Digitale; Simone Puorto, Esperto di tecnologia e advisor Playhotel Next. La rete Growinn sarà presente al TTG Travel Experience, dal 12 al 14 ottobre 2022, presso il Padiglione A1, STAND 008. (Com)