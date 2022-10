Ucraina-Angola: colloquio telefonico Zelensky-Lourenco, focus su conflitto e cooperazione Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente angolano Joao Lourenço ha avuto ieri un colloquio telefonico con l'omologo ucraino Volodymyr Zelensky per discutere del conflitto in Ucraina. "Il conflitto militare in cui è coinvolta l'Ucraina dallo scorso febbraio è stato l'argomento di discussione", si legge in una nota della presidenza angolana. Il presidente ucraino ha affermato su Twitter di aver discusso con Lourenco una serie di importanti questioni di cooperazione all'interno delle Nazioni Unite, oltre che degli ultimi sviluppi in seguito agli attacchi missilistici russi in Ucraina. Il presidente Zelensky ha contattato i leader africani per consolidare il sostegno diplomatico contro l'invasione russa del suo Paese. L'Angola, come quasi tutti i Paesi africani, si è astenuta dalla risoluzione delle Nazioni Unite che nel marzo scorso ha condannato l'invasione russa dell'Ucraina. (segue) (Res)