Ucraina-Angola: colloquio telefonico Zelensky-Lourenco, focus su conflitto e cooperazione Onu (2)

- Ieri il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha interrotto il suo viaggio in Africa a causa degli attacchi missilistici russi in Ucraina. "Sono in costante contatto con i partner sin dal primo mattino di oggi per coordinare una risposta risoluta agli attacchi russi. Sto anche interrompendo il mio tour in Africa e torno immediatamente in Ucraina", ha twittato. Durante il suo tour Kuleba è stato in visita in Senegal, Costa d'Avorio e Ghana. Alla vigilia della partenza Kuleba aveva affermato che il suo tour africano di 10 giorni avrebbe avuto come obiettivo quello di stabilire una "rinascita ucraino-africana" reciprocamente vantaggiosa nel tentativo di incassare un crescente sostegno da parte dei Paesi africani che finora si sono mostrati in gran parte molto freddi riguardo l'invasione russa dell'Ucraina. (Res)