- Nuovo rialzo dei contagi da Covid-19 in Veneto dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 8.873 nuovi positivi. Con i dati diffusi nell'ultimo bollettino regionale salgono a 64.799 (+1.427) le persone che si trovano in isolamento in regione. In salita anche i ricoveri ospedalieri, 875 (+89), e i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 42 (+3). Nelle ultime 24 ore si sono registrati anche dieci decessi. (Rin)