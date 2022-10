Russia: Turchia sarà tra relatori risoluzione Onu contro referendum annessione territori ucraini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Indicando che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite si è riunita in una sessione di emergenza, Sinirlioglu ha affermato che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ancora una volta non ha adempiuto alla sua responsabilità primaria di garantire la pace e la sicurezza. "Mentre il mondo intero chiede la fine della guerra, questa mattina ci siamo svegliati con notizie scioccanti. Gli attacchi della Russia a molte città ucraine, che oggi hanno causato vittime civili, sono profondamente preoccupanti e inaccettabili. Ribadiamo il nostro forte sostegno per la sua integrità, indipendenza e sovranità", ha affermato ieri il diplomatico turco. (segue) (Res)