Russia: Turchia sarà tra relatori risoluzione Onu contro referendum annessione territori ucraini (3)

- "La decisione di annettere le terre dell'Ucraina metterà a rischio le speranze di pace. Chiediamo alla Russia di abbandonare questa decisione e tornare alla diplomazia", ha aggiunto Sinirlioglu. “Non vogliamo la guerra nella nostra regione. Nessuno vince la guerra, tutti perdono. La guerra in Ucraina deve essere risolta attraverso negoziati. Abbiamo aiutato il segretario generale delle Nazioni Unite (Antonio Guterres) e le parti a incontrarsi su un terreno comune sull'iniziativa del corridoio del grano. Possiamo fare di più. Come Paese vicino, la Turchia è pronta a sostenere e facilitare il processo di pace per porre fine alla guerra", ha affermato Sinirlioglu. (Res)