Colombia: Camera ratifica accordo di Escazu per la tutela dell'ambiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento della Colombia ha ratificato lunedì l'Accordo di Escazù primo corposo strumento regionale di difesa dell'ambiente, centrato soprattutto sulla disciplina dello sfruttamento delle materie prime. Il testo, che era stato firmato nel 2019 dal governo dell'ex presidente Ivan Duque, ha ottenuto 119 voti favorevoli e nessun contrario, vista anche l'uscita dall'aula dei gruppi di opposizione, che hanno denunciato la mancanza di condizioni per un dibattito approfondito. "Si è fatto in 63 giorni quello che non si era fatto in tre anni", ha scritto la ministra dell'Ambiente, Susana Muhamad, in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter, censurando i tentativi andati male nel corso della precedente legislatura. Perché sia definitivamente approvato, il documento deve ora passare per la camera delle "conciliazioni", la commissione bicamerale che sincronizza il testo nei punti in cui i due rami hanno differito. (segue) (Mec)