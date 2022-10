Colombia: Camera ratifica accordo di Escazu per la tutela dell'ambiente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo, che reca il nome della località della Costa Rica in cui è stato firmato nel 2018, prevede tra le altre cose l'accesso "all'informazione, alla partecipazione pubblica e alla giustizia in temi ambientali in America Latina e Caraibi". Si tratta di uno strumento che, primo al mondo, contiene misure specifiche per proteggere i diritti umani dei difensori dell'ambiente e che garantisce tra le altre cose la "partecipazione del pubblico nei processi decisionali" su questioni "che abbiano o possano avere un impatto significativo sull'ambiente". Tra i punti salienti dell'intesa, quello che impone ai governi di divulgare l'informazione in tutti i formati disponibili, ma anche di garantire ai cittadini l'accesso a procedimenti giudiziari su temi ambientali. (segue) (Mec)