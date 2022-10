Colombia: Camera ratifica accordo di Escazu per la tutela dell'ambiente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al tempo stesso, si propizia la creazione di "un ambiente sicuro a persone, gruppi e organizzazioni che promuovano e difendano i diritti umani in questioni ambientali, perché questi possano agire senza minacce, restrizioni e insicurezza", tema questo particolarmente caldo in Colombia. Lo strumento è aperto all'adesione dei 33 Paesi dell'America latina e dei Caraibi, anche se al momento è stato firmato da 24 Stati, 14 dei quali lo hanno anche ratificato, un numero comunque utile a farlo entrare in vigore. Si tratta, oltre alla Colombia, di Antigua e Barbuda, Argentina, Bolivia, Cile, Ecuador Guyana, Messico, Nicaragua, Panama, San Vincent e Grenadine, San Cristobal e Nieves, Santa Lucia, e Uruguay. (segue) (Mec)