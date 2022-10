Colombia: Camera ratifica accordo di Escazu per la tutela dell'ambiente (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo di Escazù sta conoscendo un nuovo impulso con l'affermazione di governi di sinistra nella regione. Il testo era stato ratificato a giugno dal parlamento del Cile, uno dei primi atti compiuti dopo l'insediamento del presidente Gabriel Boric. "Mi congratulo con tutti quelli che fin dall'inizio hanno lottato per la difesa del nostro ambiente e per l'adesione del Cile all'accordo", ha scritto il presidente Gabriel Boric sul suo profilo Twitter al termine della votazione che ha sancito l'approvazione dell'adesione con 31 voti a favore, tre contrari e undici astensioni. Il Paese si era detto disposto ad aderire all'accordo durante il primo governo del presidente Sebastian Pinera, dal 2010 al 2014, ma si era poi ritirato durante il secondo mandato del capo dello stato conservatore - riportavano i media - soprattutto per la pressione delle potenti imprese minerarie. (Mec)