Ucraina: segretario di Stato estone Peterkop, Kiev esempio di resistenza che si basa sull’intera società

- La resistenza ucraina ha successo perché si basa sull’intera società. Lo ha dichiarato Taimar Peterkop, segretario di Stato dell’Estonia, intervenendo all’incontro europeo regionale (European Regional Meeting) dell’Open Government Partnership (Ogp), istituzione che riunisce 77 governi e migliaia di esponenti della società civile per promuovere i temi di governance democratica. L’incontro di due giorni si è aperto oggi a Roma ed è organizzato insieme ai governi di Italia ed Estonia. “Quando un Paese è di fronte a una minaccia esistenziale il modo migliore di porsi è mobilitare tutta la società, e la resistenza ucraina ha successo perché si basa sull’intera società”, ha detto Peterkop. Secondo il segretario di Stato estone le crisi internazionali che il mondo ha dovuto affrontare in questi anni, dal Covid-19 all’Ucraina fino ai cambiamenti climatici, spinge le partnership tra società civile ed enti locali a funzionare “in questo nuovo ambiente”. “Le società civili di solito sono più brave a reagire alle crisi e quindi i governi dovrebbero fidarsi maggiormente di loro in questi campi. Credo che esempio migliore sia rappresentato dall’Ucraina”, ha osservato Peterkop. L’Estonia, ha detto inoltre il segretario di Stato, proseguirà nel lavoro svolto fino a oggi con la società civile. “Speriamo di elaborare una strategia idonea alle sfide odierne”, ha aggiunto. Quello che rende unico Ogp, ha dichiarato infine Peterkop, sono i principi fondanti ovvero l’attuazione cambiamento proprio a partire dalla società civile.(Res)