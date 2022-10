Serbia-Russia: parlamentare Ue von Cramon critica firma a piano di consultazione biennale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Affari esteri di Serbia e Russia, Nikola Selakovic e Sergej Lavrov, hanno firmato il Piano di consultazione tra i due Paesi per il biennio successivo, a margine dell'Assemblea generale dell'Onu a New York. Pertanto, la politica estera tra questi due paesi sarà condotta in modo coordinato e previa consultazione. Inoltre a New York Lavrov ha incontrato il presidente serbo Aleksandar Vucic. La parlamentare europea e relatrice per il Kosovo, Viola von Cramon ha criticato la firma dell'accordo mentre la guerra in Ucraina è ancora in corso. "La Serbia sta firmando un piano per una futura cooperazione con l'aggressore, la Russia. Forse questo è solo un segnale per noi per congelare i negoziati di adesione, perché l'ingresso nell'Unione europea non passa attraverso Mosca", ha affermato von Cramon. (Seb)