Serbia: partito Dveri si congratula con Meloni e Salvini "per aver resistito a minacce e ricatti di Bruxelles"

23 luglio 2021

- Il partito politico serbo Dveri si è congratulato con la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, e il segretario della Lega, Matteo Salvini, "per aver saputo resistere alle minacce e ai ricatti di Bruxelles e ottenere una grande vittoria non solo per l'Italia, ma per l'Europa nel suo insieme". La dichiarazione dell'organizzazione di destra, ripresa dal quotidiano belgradese "Danas", rileva che "dopo la Svezia, i neoliberali europei hanno perso anche l'Italia, e ancor prima l'Ungheria". "Dopo il sostegno che il movimento serbo Dveri ha dato ai nostri amici italiani in occasione del grande incontro di Pontida del 18 settembre", continua il comunicato, "guardiamo con grande speranza e coraggio alla futura cooperazione dei nostri partiti, nonché degli Stati della Serbia e dell'Italia, per creare una nuova Europa di nazioni sovrane. Abbiamo molte somiglianze con i conservatori dell'Europa occidentale, ma anche differenze importanti come l'atteggiamento nei confronti della questione del Kosovo o della Russia, e ci rallegriamo quando i tradizionalisti vincono", aggiunge la nota. (segue) (Seb)