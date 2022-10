Serbia-Croazia: Belgrado si aspetta che Zagabria ritiri riconoscimento indipendenza Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia si aspetta che la Croazia ritiri il riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri serbo, Nikola Selakovic, ripreso dall'emittente "N1". Selakovic ha affermato che "un gran numero di Paesi nell'attuale situazione geopolitica sono diventati consapevoli che le violazioni del diritto e dei principi internazionali tornano indietro come un boomerang", e che un c'è "numero crescente" di coloro che ritirano il riconoscimento del Kosovo, esprimendo l'aspettativa che "anche la Croazia seguirà quella strada". "Non solo per il suo impegno per il diritto internazionale", ha sottolineato il ministro "ma anche perché, speriamo, riconosce l'importanza di costruire relazioni stabili di buon vicinato con la Serbia". La dichiarazione di Selakovic arriva dopo che pochi giorni fa l'omologo croato, Gordan Grlic Radman, aveva affermato che il riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo da parte della Serbia "è inevitabile". (segue) (Seb)