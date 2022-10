Kosovo: presidente Osmani, Serbia espande influenza russa e mette a rischio i Balcani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia sta espandendo l'influenza russa e mettendo in pericolo l'intera regione dei Balcani. Lo ha dichiarato la presidente del Kosovo, Vjosa Osmani, ripresa dalla stampa locale. Osmani ha affermato che "la Serbia ha rafforzato le sue azioni destabilizzanti" e ha "accresciuto la cooperazione politica, economica e militare con la Russia", cosa che, ha detto, "ha influenzato la crescita dell'influenza russa in tutta la regione e l'ha compromessa". La presidente kosovara pensa che gli eventi in Ucraina "dovrebbero essere una lezione per l'Occidente" sul fatto che "con Paesi che si fanno guidare dal modo di pensare del presidente russo Vladimir Putin, come la Serbia, sono necessari un approccio chiaro e interventi chiari". "Gli stati autocratici", ha sottolineato Osmani, "come la Serbia e come la Russia che la controlla, non sono famosi per azioni positive nei confronti dei loro vicini, anzi al contrario", ha sottolineato. (Alt)