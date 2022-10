Albania: esportazioni verso il Kosovo in crescita di oltre 90 milioni di euro tra gennaio e agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni albanese in Kosovo nel periodo gennaio-agosto di quest'anno hanno raggiunto i 214 milioni di euro segnando un aumento di 94,5 milioni di euro (di 1,5 miliardi di lek) rispetto allo stesso periodo del 2021. Lo riferisce l'Istituto di statistica albanese secondo cui, le importazioni nel medesimo periodo hanno raggiunto gli 89,3 milioni di euro (10,4 miliardi di lek) dai 65,3 milioni di euro (7,6 miliardi di lek) registrati all'ottavo mese dello scorso anno. Le principali esportazioni dell'Albania in Kosovo sono rappresentate da materiali da costruzione e metalli, minerali e combustibili, prodotti alimentari e prodotti chimici e plastici. I prodotti in legno/mobili come sedili (sedie e poltrone) o altri mobili appaiono importanti nel campo delle esportazioni. Importanti anche i prodotti agricoli, tra i quali pomodori, agrumi, meloni e cetrioli sono le principali esportazioni. In questo periodo, secondo i dati, l'Albania ha esportato in Kosovo oltre 97,9 milioni di euro (11,4 miliardi di lek) di materiali da costruzione e metalli e circa 30,9 milioni di euro (3,6 miliardi di lek) di minerali, combustibili e prodotti elettrici.(Alt)