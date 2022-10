© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La premier britannica Liz Truss ha scritto una lettera al primo ministro kosovaro Albin Kurti. Secondo quanto riferisce l’emittente “Rtk”, Truss ha sottolineato che Londra e Pristina sono allineati su molte posizioni. "Il Regno Unito e il Kosovo sono chiaramente allineati in molte aree e ci sono grandi opportunità per i nostri due Paesi di lavorare insieme in modo ancora più stretto”, ha sottolineato Truss.(Alt)