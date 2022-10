Libia: Consiglio presidenziale, necessario far luce sulla tragedia di migranti a Sabrata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio presidenziale libico ha sottolineato la necessità di rivelare le circostanze della morte di 15 migranti irregolari, avvenuta a Sabrata venerdì scorso, 7 ottobre, e di consegnare gli autori alle autorità competenti. Lo ha riferito lo stesso Consiglio libico in un comunicato stampa, a seguito di un ampio incontro tenuto ieri dal presidente del Consiglio di presidenza, Mohamed al Menfi, e dal suo vice, Abdullah al Lafi, a Tripoli, con un certo numero di funzionari della sicurezza, sindaci e direttori della sicurezza di Sabrata, Al Zawiya, Sorman e Zuwara. Durante l’incontro le parti hanno discusso delle modalità per combattere la criminalità organizzata transnazionale, mantenere la sicurezza, in particolare quella delle frontiere marittime, per impedire il movimento di irregolari attraverso il mare, tagliare tutte le strade ai trafficanti di esseri umani nelle zone dove il fenomeno è attivo e formare un comitato di indagine. All'incontro, erano presenti il capo di stato maggiore, il ministro dell'Interno, il capo di intelligence, il capo di stato maggiore delle forze terrestri, il capo del servizio di sicurezza interna e il capo dell'autorità anti-immigrazione clandestina. (Lit)